من التصعيد السياسي في العراق واعتصام أنصار مقتدى الصدر داخل البرلمان، والفيضانات المدمرة في إيران تودي بحياة 53 شخصًا على الأقل، وروسيا تجند آلاف المتطوعين لتجديد صفوفها في أوكرانيا، وهل ستشعل زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان فتيل مواجهة عسكرية بين أمريكا والصين؟، وصولا إلى عودة أليكس فيرغسون إلى مانشستر يونايتد بعد غياب 9 سنوات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حذّر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من استمرار "التشنج السياسي" في البلاد، بعد اقتحام أنصار تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضًا على تولي مرشح كتلة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني

لقي ما لا يقل عن 53 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت المدن في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، وفقًا لرئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر، مهدي فاليبور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية الجمعة.

في جميع أنحاء روسيا، يتم تشكيل كتائب المتطوعين للانتشار في الحرب في أوكرانيا، للانضمام إلى ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير/ شباط.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في طريقها إلى المحيط الهادئ حيث ستزور حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة مع زملائها الآخرين من أعضاء الكونغرس الذين تسافر معهم.

عاد أسطورة التدريب، أليكس فيرغسون، إلى العمل مجددًا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من خلال تولي منصب إداري في الفريق، بعد غياب دام 9 سنوات.