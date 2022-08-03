من وصول سفينة "ممر الحبوب" الأوكرانية إلى إسطنبول قبل اتجاهها إلى لبنان، والصين ترسل مقاتلات حربية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية مع زيارة بيلوسي، ورد فعل مسؤول أمريكي أشرف على قتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة، وأوبك + توافق على 100 ألف برميل زيادة في إنتاج النفط بداية من سبتمبر، وصولا إلى تقدم 4 دول بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تنقل لكم مراسلة CNN، ندى بشير، المشهد من سواحل اسطنبول، بعد وصول سفينة "روزاني" قرب ميناء المدينة واستعداد وفود من أوكرانيا وروسيا للمشاركة ضمن فريق تفتيش السفينة، للتأكد من أنها تحمل فقط البضائع التي تم الاتفاق عليها في الصفقة، بمعنى السلع الزراعية، وليس الأسلحة.

قبل الساعة 11 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي، وصلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايبيه، متجاهلة التحذيرات المستمرة من بكين بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

في مقابلة لـCNN، أبدى الأدميرال الأمريكي المتقاعد، ويليام ماكرافين، الذي أشرف على المداهمة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في عام 2011، رأيه في الغارة التي قضت على خليفته، أيمن الظواهري.

اتفقت الدول المصدرة للنفط في العالم على زيادة طفيفة في الإنتاج الشهر المقبل، وسط مخاوف من أن الركود العالمي سيقلص الطلب.

تقدّمت الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي بملف مشترك، لاستضافة كأس العالم، نسخة 2030