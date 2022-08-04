توب 5: انهيار جديد في صوامع مرفأ بيروت.. والإمارات تدعم "الصين الواحدة"

من وقوع انهيار جديد في صوامع القمح بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، إلى إعلان الإمارات عن دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وتحذيرها من "تأثير الزيارات الاستفزازية"، بالإضافة إلى نفي حركة طالبان وجود أي معلومات لديها عن دخول وإقامة الظواهري في كابول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وقعت انهيارات جديدة في اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت، الخميس، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها مشددة على أهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة" وأعربت عن قلقها إزاء "أي زيارات استفزازية" وتأثير ذلك على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وذلك في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأ

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، الخميس، أنه ليس لديها أي معلومات عن "وصول وإقامة" زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن قتله في غارة بطائرة بدون طيار على منزل في كابول صباح الأحد بالتوق

رغم أنّ طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حطّت في تايوان تحت جنح الليل، إلا أنه خطّط كي يكون وصولها مرئيًا من جميع النواحي.

أعلنت هيئة التراث السعودية اليوم، العثور على اكتشافات جديدة في مواقع أثرية بجزر فرسان التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن مدينة جازان، وفق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.