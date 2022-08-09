من عملية إسرائيل في الضفة الغربية، ومقتل 3 بينهم إبراهيم النابلسي، وتهديد حسن نصرالله إسرائيل بـ"قطع اليد" التي ستمتد إلى نفط لبنان وغازه البحري، وأسباب مداهمة الـFBI منتجع ترامب، مرورًا بحملة منظمة العفو الدولية لمطالبة الملك سلمان بإلغاء قرارات منع سفر نشطاء وأفراد أسرهم، وصولا إلى انفجارات في محيط قاعدة جوية روسية في القرم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من أن اليد التي ستمتد إلى نفط لبنان وغازه "ستقطع"، داعيًا عناصر الحزب إلى الاستعداد "لكل الاحتمالات"

رد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق أندرو مكابي على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتنفيذ أمر تفتيش في منتجع دونالد ترامب، مار إيه لاغو، في بالم بيتش بفلوريدا، كجزء من التحقيق في تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع الوثائق الرئاسية، بما فيها الوثائق السرية، التي تم إحضارها إلى فلوريدا ربما، كما يقول 3 أشخاص مطلعين على القضية.

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن إطلاق حملة جديدة، بعنوان "#فكوا_قيود_السفر"، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقعت سلسلة انفجارات في منطقة قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة دخان كبيرة من محيط القاعدة الجوية في نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.