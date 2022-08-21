من إعلان الإمارات عودة سفيرها إلى إيران، وانهيار ركام على مزار قطارة الإمام علي بالعراق، وانفجار يؤدي لمقتل ابنة "عقل" بوتين وملهمه لغزو أوكرانيا، وكاميرا ترصد لحظات مرعبة لدهس شاحنة مجموعة من الأشخاص في تركيا، وصولا إلى ظهور عشرات السفن الحربية الغارقة من الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب بسبب جفاف أوروبا التاريخي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت دولة الإمارات عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، استخراج 4 حالات وفاة و6 مصابين من تحت ركام انهار على مسجد يرتاده زوار قطارة الإمام علي في مدينة كربلاء وسط البلاد، حسب بيان للوزارة.

أفادت الأنباء أن داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، قُتلت يوم السبت عندما انفجرت السيارة التي كانت تقودها بالقرب من قرية بولشي فيازيمي بمنطقة موسكو.

وقع حادثا سير منفصلين في تركيا، الأحد. حدث الأول عندما فقد سائق السيطرة على شاحنته، نتيجة فشل عمل المكابح، حسبما صرح وزير الصحة التركي. الشاحنة كانت محملة بالأسمدة في ديريك بمقاطعة ماردين، واتجهت إلى مجموعة من الأشخاص وقتلت ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينما أصيب 26 آخرون.

يحذّر العلماء من أن أوروبا قد تكون في طريقها لرؤية أسوأ جفاف مر عليها منذ 500 عام، ما يجعل نهر الدانوب في أحد أدنى مستوياته منذ حوالي قرن. ويكشف النهر الآن عن سفن حربيّة ألمانيّة غارقة يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية بالقرب من بلدة براهافو الساحلية في صربيا. والسّفن محمولة بالذخيرة والمتفجّرات، وأثار ذلك قلق السّكان المحليّين.