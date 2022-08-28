من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمرين تنفيذيين يمنحان الأوكرانيين مزايا مالية وحق العمل في روسيا إلى إعلان أحمد الريسوني، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، استقالته من منصبه، وكذلك تصريح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان وسط توترات مع الصين يبعث برسالة "واضحة للغاية"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمرين تنفيذيين، يوم السبت، يمنحان الأوكرانيين مزايا مالية وحق العمل في روسيا.

أعلن أحمد الريسوني، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، يوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما أعرب "مجلس الأمناء للاتحاد"، في بيان، عن استجابته لـ"رغبة" الريسوني.

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الأحد، إن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان وسط توترات مع الصين يبعث برسالة "واضحة للغاية".

افتتح المصري مصطفى محمد سجله التهديفي في مسابقة الدوري الفرنسي، إذ سجل هدفا وصنع آخر، في المواجهة التي جمعت نادي نانت ونظيره تولوز، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

حقق نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فوزه الأول في مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، على حساب نادي إشبيلية.