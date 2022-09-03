توب 5.. مراسم وداع غورباتشوف.. والكويت تتحرك بعد اعتداء على مواطن بمصر

من مراسم وداع غورباتشوف في موسكو، ومتابعة سفارة الكويت لحادثة الاعتداء على مواطن لها في مصر، إلى توقيف تركيا لبرلمانية بتهمة انتمائها لتنظيم إرهابي مسلح، ومنها إلى تأجيل وكالة ناسا إطلاق صاروخ "SLS" لأسباب تقنية… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شهدت العاصمة الروسية، موسكو، السبت، مراسم وداع عامة لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي وافته المنية عن عمر 91 عاما.

أكدت سفارة الكويت لدى القاهرة أنها تتابع منذ اللحظات الأولى حادثة الاعتداء على مواطن في مصر، مشيدة بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن سفير البلاد.

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجمعة، توقيف سمرا كوزال، النائب في البرلمان التركي عن ولاية ديار بكر، وذلك بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

أجلت وكالة "ناسا" إطلاق الصاروخ "SLS" مرة أخرى لأسباب تقنية، السبت، ما قد يؤجل عملية الإطلاق أسابيع أخرى

رحلة لقضاء يوم في العزبة، ملاذ إماراتي في الصحراء حيث ينقل السكان المحليون قصصًا قديمة ومهارات للبقاء في الصحراء وكيفية تربية الإبل، تقدم نظرة مضيئة داخل عالم الحياة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، الذي غالبًا ما يكون مجهولاً.