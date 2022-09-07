توب 5: كلينتون تكشف أنها نسيت ابنتها بالكرملين.. وإقالة توماس توخيل

من كشف المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، عن موقف طريف حصل معها إبان تولي زوجها، بيل كلينتون، الرئاسة، وذلك عندما نسيت ابنتها في الكرملين أثناء زيارة إلى روسيا، إلى إعلان مكتب المدعي العام في مانهاتن الإثنين، أن نحو 60 قطعة أثرية تقدّر قيمتها بحوالي 19 مليون دولار، أُعيدت إلى إيطاليا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



نسيت ابنتها في الكرملين.. هيلاري كلينتون تكشف عن موقف حدث معها في روسيا

كشفت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، عن موقف طريف حصل معها إبان تولي زوجها، بيل كلينتون، الرئاسة، وذلك عندما نسيت ابنتها في الكرملين أثناء زيارة إلى روسيا.



استطلاع.. كيف ظهرت نسبة تفاؤل البريطانيين بنجاح ليز تراس كرئيسة للوزراء؟

12% من البريطانيين فقط يتوقعون أن تكون ليز تراس رئيسة وزراء جيدة أو رائعة، حسب استطلاع أجراه موقع YouGov على 1651 من البالغين، في حين رأى 24% من المشاركين أنها ستكون أفضل من سلفها بوريس جونسون.



المرشحون لتدريب تشيلسي بعد إقالة توماس توخيل.. وهذه قيمة فسخ عقد غراهام بوتر

بعد إقالة مدربه الألماني، توماس توخيل، بدأ تشيلسي في رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، ويبدو أن المدرب الإنجليزي، غراهام بوتر، هو الخيار الأول للإدارة الأمريكية التي يقودها رجل الأعمال، تود بويلي، وسط أنباء عن أن قيمة فسخ عقده مع برايتون قد تصل إلى 18 مليون دولار أمريكي.



بمدينة الألف مئذنة.. ثنائي يستكشفان الجمال المنسي لروح القاهرة التاريخية

بين ألقابها العديدة، تُوصف العاصمة المصرية القاهرة بأنها مدينة الألف مئذنة، ولا عجب في ذلك، إذ عُرفت على مرّ العصور المختلفة بكثرة مساجدها ومآذنها.



58 قطعة أثرية تعود إلى إيطاليا بعد ضبطها في أمريكا

أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن الإثنين، أن نحو 60 قطعة أثرية تقدّر قيمتها بحوالي 19 مليون دولار، أُعيدت إلى إيطاليا، حيث كان قد صودر بعضها من متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.