من تصريحات الرئيس الأمريكي في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وبدء رحلة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن، وزيلينسكي يدّعي استعادة 2000 كيلومتر مربع من القوات الروسية، وعائدات السياحة في الإمارات تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2022، وصولاً إلى ردود الفعل بعد خسارة أُنس جابر نهائي بطولة أمريكا للتنس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية في حفل لإحياء الذكرى في البنتاغون، الأحد، حيث ألقى تصريحات صادقة تكريمًا للضحايا.

تجمع الآلاف في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، لاستقبال نعش الملكة البريطانية الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، حيث استغرقت رحلة وصول النعش من قلعة بالمورال، عبر الأرياف الاسكتلندية، 6 ساعات. وقد تجمعت الحشود الضخمة على طول شارع رويال مايل الشهير في المدينة لتوديع الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عامًا.

ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده تمكن من استعادة أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية الشهر الجاري.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن عائدات السياحة في بلاده بلغت 19 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2022.

خسرت اللاعبة التونسية أُنس جابر ثاني الألقاب في بطولات غراند سلام، خلال عام 2022، إذ حلّت في مركز الوصافة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد هزيمتها من أمام البولندية إيغا شفيونتيك، في المباراة النهائية، بمجموعتين نظيفتين.