من انهيار عقار سكني مأهول في العاصمة الأردنية عمّان، والسيسي يصل قطر بأول رسمية، وجدل في السعودية بسبب فيديو "عمرة عن روح الملكة إليزابيث" في المسجد الحرام، مرورًا بتجدد الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، وصولا إلى الرد على تساؤلات حول إذا ما كان الأمير هاري الزي العسكري في جنازة جدته الملكة إليزابيث... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون على الأقل في انهيار عقار سكني وسط العاصمة الأردنية، الثلاثاء، فيما تستمر عمليات البحث عن مصابين محتملين.

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الدوحة، في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ 8 سنوات.

أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على يمني مقيم في المملكة بعد أن رفع لافتة كُتب عليها "عمرة عن روح الملكة إليزابيث"، مساء الإثنين

دعت أرمينيا روسيا إلى تنفيذ اتفاقية دفاع مشترك تم التوصل إليها عام 1997، الثلاثاء، بعد سلسلة من الاشتباكات على طول الحدود مع أذربيجان هذا الأسبوع، في الوقت الذي طالب فيه رئيس وزراء أرمينيا المجتمع الدولي بـ"رد فعل ملائم" على الأحداث الأخيرة

قال متحدث باسم دوق ساسكس، الثلاثاء، إن الأمير هاري سيرتدي بدلة حداد طوال أحداث تكريم جدته، الملكة إليزابيث الثانية.