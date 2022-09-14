من زيارة وزير خارجية الإمارات إسرائيل تزامنا مع ذكرى اتفاق تطبيع العلاقات، ومودعة تقتحم بنكًا في لبنان بـ"مسدس لعبة"، وتوقيف 3 أشخاص في الأردن بعد انهيار عقار عمّان، ونعش الملكة إليزابيث يستقر في كنيسة وستمنستر قبل جنازتها الرسمية، وصولا إلى معلومة خاطئة من مالك تشيلسي حول محمد صلاح تثير تفاعلا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

قالت زينة حافظ شقيقة سالي حافظ التي اقتحمت "بنك لبنان والمهجر" الأربعاء، إنّ ما أقدمت عليه أختها سالي كان "تصرفًا فرديًا غير مخطط له وأنّ السلاح الذي كان في حوزتها فرد لعبة"، وذلك في تصريح لـCNN بالعربية.

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قاعة كنيسة وستمنستر في وسط لندن، حيث سيظل على وضعه حتى جنازتها الرسمية في 19 سبتمبر/ أيلول، بعد موكب من قصر باكنغهام.

أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة انهيار عقار سكني في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، الثلاثاء، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، إضافة إلى 14 مصابًا.

أثار مالك تشيلسي ردود فعل واسعة بعد أن استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية فريقه عبر الإشارة إلى أنها خرجت لاعبين مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين