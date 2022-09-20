من تعليق مسؤول إسرائيلي على استخراج غاز حقل كاريش والمفاوضات مع لبنان، وتحذير النيابة السعودية من "التحرش" قبل احتفالات اليوم الوطني، ومظاهرات في إيران ونساء يهتفن "الموت للدكتاتور" بعد مقتل مهسا أميني، مرورًا بسعى مناطق محتلة لتنظيم استفتاءات عاجلة للانضمام إلى روسيا، وصولا إلى تغريدة صلاح عن الملكة إليزابيث المثيرة للجدل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكّد المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان باستخراج الغاز من حقل كاريش، مؤكدًا أن الاستخراج سيبدأ عندما يصبح الأمر ممكنًا.

نشر اتحاد العمال الإيرانيين الخر مقطع فيديو لمتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة سنندج غربي إيران بعد وفاة مهسا أميني في العاصمة طهران.

أدانت أوكرانيا ما يسمى بالاستفتاءات التي دعت إليها السلطات الموالية للكرملين في المناطق المحتلة من البلاد، وقالت إن "مثل هذه الاستفتاءات الزائفة" لن يكون لها "عواقب قانونية".

أثار النجم المصري، محمد صلاح، جدلا، بعد تقديمه التعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقد تعرّض لانتقادات عدة دفعت الكثيرين للدفاع عن موقفه واستغراب موجة الهجوم عليه.