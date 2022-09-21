توب 5: بوتين يعلن "التعبئة الجزئية".. ولقاء أرودغان رئيس وزراء إسرائيل

من ردود الفعل على إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي، وإطلاق سراح "10 أسرى" لدى روسيا بوساطة سعودية، وتحذير وزير الاتصالات في إيران من قطع الإنترنت لـ"أسباب أمنية"، وصولا إلى لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل لأول مرة منذ 2008... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية، صباح الأربعاء، أبدت أطراف عدة، من بينها أوكرانيا، معارضتها وانتقادها لهذه الخطوة، في حين اعتبرتها بريطانيا اعترافًا بفشل غزو موسكو

أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن "عشرة أسرى" من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أن خدمة الإنترنت قد تتعطل في البلاد لـ"أسباب أمنية"، وفق ما نقلته وكالة "إسنا" شبه الرسمية الإيرانية الأربعاء

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التقى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في إطار زيارة دبلوماسية إلى نيويورك.

يبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن طرق لحماية أنفسهم من تأثير التضخم المرتفع، والأثرياء ليسوا استثناءً