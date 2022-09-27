توب 5: محمد بن سلمان رئيسًا لوزراء السعودية.. وتسريب غاز “نورد ستريم”

من إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسريب في خط غاز “نورد ستريم” بعد أضرار “غير مسبوقة“، وزيلينسكي يحث المجندين الروس على “تخريب الحرب” ، مرورًا بمشهد الانقسام الذي خيم على الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وصولا للانخفاض الحاد للجنيه الإسترليني... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بأمر ملكي.. تعيين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء على أن يكون برئاسة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.



تسريب في خطوط “نورد ستريم” بعد أضرار “غير مسبوقة“.. وروسيا: تخريبه محتمل

قالت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا، إن نظام خطوط الأنابيب تحت بحر البلطيق تعرض لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد، وفقًا لرويترز.

زيلينسكي يحث المجندين الروس على “تخريب الحرب” و “الانشقاق في أقرب فرصة”

بينما يكتسب ما يسمى التعبئة الجزئية لروسيا زخمًا ويواجه بعض المقاومة، يدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولئك الذين يتم استدعاؤهم للخدمة لبذل كل ما في وسعهم لتخريب جهود الكرملين الحربية.

عرض كامل لأمة مقسمة.. ما هو المشهد في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي؟

بداية من صباح الثلاثاء الباكر، اصطف المشيعون لإتاحة الفرصة لوضع الزهور والتعبير عن احترامهم ولتقديم وداع أخير لرئيس وزراء اليابان الأطول خدمة. بين صفوف الناس هناك عشرات الآلاف من ضباط الشرطة لتوفير الأمن لحوالي 4300 ضيف، بما في ذلك 700 من كبار الشخصيات الأجنبية الذين يحضرون جنازة الدولة التي تمولها الحكومة لشينزو آبي.



انخفاض حاد للجنيه الإسترليني بمستوى قياسي ليساوي 1.035 دولارًا.. ماذا يعني ذلك؟

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد ليساوي 1.035 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1985.