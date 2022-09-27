توب 5: محمد بن سلمان رئيسًا لوزراء السعودية.. وتسريب غاز “نورد ستريم”

من إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسريب في خط غاز “نورد ستريم” بعد أضرار “غير مسبوقة“، وزيلينسكي يحث المجندين الروس على “تخريب الحرب” ، مرورًا بمشهد الانقسام الذي خيم على الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وصولا للانخفاض الحاد للجنيه الإسترليني... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
بداية من صباح الثلاثاء الباكر، اصطف المشيعون لإتاحة الفرصة لوضع الزهور والتعبير عن احترامهم ولتقديم وداع أخير لرئيس وزراء اليابان الأطول خدمة. بين صفوف الناس هناك عشرات الآلاف من ضباط الشرطة لتوفير الأمن لحوالي 4300 ضيف، بما في ذلك 700 من كبار الشخصيات الأجنبية الذين يحضرون جنازة الدولة التي تمولها الحكومة لشينزو آبي.