توب 5: البابا فرنسيس يزور البحرين.. والعراق يتحرك ضد قصف إيران لكردستان

من إعلان البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، إلى دعم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الّذي تعرّض لأحد أنواع "العنصرية"، خلال مباراة ودّية جمعت "السامبا" ومنتخب تونس.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، في حين سينضم أيضا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى البابا في هذه الزيارة.
وجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز رسالة تهنئة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة ورأت أن الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي بهذا الصدد تعلن بداية عهد "يملأه الاستقرار"، حسبما قالت الأربعاء.
حرص نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على دعم لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الّذي تعرّض لأحد أنواع "العنصرية"، خلال مباراة ودّية جمعت "السامبا" ومنتخب تونس، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار تحضير المنتخبين لبطولة كأس العالم 2022.