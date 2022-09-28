توب 5: البابا فرنسيس يزور البحرين.. والعراق يتحرك ضد قصف إيران لكردستان

من إعلان البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، إلى دعم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الّذي تعرّض لأحد أنواع "العنصرية"، خلال مباراة ودّية جمعت "السامبا" ومنتخب تونس.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

البحرين: البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يزوران البلاد في نوفمبر بناء على دعوة من الملك

أعلنت البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، في حين سينضم أيضا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى البابا في هذه الزيارة.



بعد قصف إيران لكردستان.. تحرك "عاجل" من وزارة الخارجية العراقية

دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق، واستدعت سفير طهران لديها بشكل عاجل إثر ذلك لتسليمه مذكرة احتجاج.



الأميرة بسمة تُعلق على تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء في السعودية

وجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز رسالة تهنئة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة ورأت أن الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي بهذا الصدد تعلن بداية عهد "يملأه الاستقرار"، حسبما قالت الأربعاء.



بعد تسريب "نورد ستريم".. مدير CIA الأسبق لـCNN: روسيا "المشتبه به الأرجح" في "العمل التخريبي"

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأسبق، جون برينان، لشبكة CNN إنه يعتقد أن تسريب خط أنابيب "نورد ستريم" كان عملاً تخريبياً على الأرجح من روسيا.



توتنهام يدعم لاعبه ريتشارليسون بعد تعرّضه لـ "العنصرية" في مباراة تونس

حرص نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على دعم لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الّذي تعرّض لأحد أنواع "العنصرية"، خلال مباراة ودّية جمعت "السامبا" ومنتخب تونس، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار تحضير المنتخبين لبطولة كأس العالم 2022.