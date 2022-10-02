توب 5: هدنة اليمن دون تمديد.. وإسرائيل تراجع ترسيم الحدود مع لبنان

من مراجعة إسرائيل المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهدنة اليمن في مهب الريح، وملك بريطانيا لن يحضر قمة المناخ المقبلة في مصر، مرورًا بانتخابات الرئاسة في البرازيل، وصولا إلى "كابوس للخصوم" إيرلينغ هالاند الذي خطف الأنظار في ديربي مانشستر الأحد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، أن بلاده تجري مراجعة لعرض الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدًا أن إتمام الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل ونموها الاقتصادي، الأحد.

بعد أنباء سعودية عن "تعنت" الحوثيين بشأن تمديد مدة الهدنة في اليمن، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة تغريدة توعد فيها بـ"العودة" مساء السبت.

علمت شبكة CNN أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيًا قمة المناخ المقبلة في مصر.

صوّت المرشحان الأبرز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، لويس إيناسيو "لولا" دا سيلفا (حزب العمال) والرئيس الحالي جايير بولسونارو (الحزب الليبرالي)، صباح الأحد، مع بدء يوم الانتخابات في البرازيل.

خطف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، الأنظار خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز "السيتيسينز" بنتيجة 3/6، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.