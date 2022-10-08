توب 5: انفجار جسر القرم.. وحجب الإنترنت في إيران وسط عمليات قتل جديدة

من حجب الإنترنت في إيران وسط عمليات قتل جديدة على يد الشرطة، وانفجار الجسر الوحيد الرابط بين جزيرة القرم وروسيا، وتفاعلات تحدي السعودية للولايات المتحدة عبر خفض أوبك إنتاج النفط، مرورًا بتعين روسيا قائدًا جديدًا للعمليات في أوكرانيا، وصولا إلى تعرض أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم للسرقة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قالت خدمة لمراقبة الاتصال بالإنترنت، السبت، إن إيران قطعت الإنترنت في سنداغ بإقليم كردستان، في محاولة لكبح حركة احتجاجية متنامية وسط تقارير عن عمليات قتل جديدة.

رصدت كاميرا مراقبة اللحظة الفعلية التي وقع فيها انفجار هائل فوق جسر “كاريتش” الذي يربط شبه جزيرة القرم المحتلة بروسيا، ما تسبب في اندلاع حريق هائل على الجسر الذي يبلغ طوله حوالي 19 كيلومترًا ، في حين يقول مسؤول محلي في شبه الجزيرة المحتلة ، وهو معين من قبل السلطات الروسية، إن الحادث تسبب بإزاحة قطعتين من الجسر.

قال وزير الطاقة السعودي ذات مرة إن المملكة "تستمد سعادتها من إبقاء الجميع متيقظين."

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قائد جديد لما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

تعتبر بينانس، التي تصف نفسها بأنها أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول، أحدث شركة تتعرض لسرقة كبيرة هذا العام