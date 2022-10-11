من تصريحات مسؤول بالبيت الأبيض لـCNN عن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، ولقاء الرئيسين الإماراتي والروسي في موسكو، والاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مرورًا بتأثيرات فشل تجديد هدنة اليمن على علاقة السعودية والولايات المتحدة، وصولا إلى إعلان قصر باكنغهام موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كيربي لـCNN: إعادة تقييم العلاقات مع السعودية "لا يحتمل التأخير" وبايدن مستعد للعمل مع الكونغرس

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، في مقابلة مع CNN، إن إعادة النظر في العلاقة مع المملكة العربية السعودية على ضوء قرار أوبك "لا يحتمل التأخير"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على استعداد للعمل مع الكونغرس بينما نفكر في ما يجب أن تكون عليه العلاقة الصحيحة مع المملكة العربية السعودية بالمضي قدمًا".



بوتين يستقبل محمد بن زايد: نسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وقراراتنا ليست موجهة ضد أي أحد

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث أكد الرئيسان على العلاقات القوية بين البلدين.



لبنان وإسرائيل يقتربان من توقيع "اتفاق تاريخي" بوساطة أمريكية

أعلن لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى ما وصفه كبيرا المفاوضين من البلدين بـ"اتفاق تاريخي"، بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط التي ​​من المحتمل أن تحتوي على حقول غنية بالغاز الطبيعي.



كيف يؤثر فشل تجديد هدنة اليمن على علاقة السعودية وأمريكا وهل تدخلت إيران؟

بعد 6 أشهر نادرة من الهدوء النسبي، فشلت الأطراف المتحاربة في اليمن الأسبوع الماضي في تجديد اتفاق حقيقي، حيث لم تلق دعوات من الأمم المتحدة للتمديد آذانًا صاغية.



قصر باكنغهام يعلن موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو المقبل

أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن تتويج الملك تشارلز الثالث سيتم في السادس من مايو/ أيار من العام المقبل في وستمنستر أبي في لندن.