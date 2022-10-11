من تصريحات مسؤول بالبيت الأبيض لـCNN عن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، ولقاء الرئيسين الإماراتي والروسي في موسكو، والاقتراب من "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مرورًا بتأثيرات فشل تجديد هدنة اليمن على علاقة السعودية والولايات المتحدة، وصولا إلى إعلان قصر باكنغهام موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، في مقابلة مع CNN، إن إعادة النظر في العلاقة مع المملكة العربية السعودية على ضوء قرار أوبك "لا يحتمل التأخير"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على استعداد للعمل مع الكونغرس بينما نفكر في ما يجب أن تكون عليه العلاقة الصحيحة مع المملكة العربية السعودية بالمضي قدمًا".
أعلن لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى ما وصفه كبيرا المفاوضين من البلدين بـ"اتفاق تاريخي"، بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط التي من المحتمل أن تحتوي على حقول غنية بالغاز الطبيعي.