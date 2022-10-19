من استئناف حماس علاقاتها مع سوريا بعد سنوات من التوتر، وابن أمريكي معتقل بالسعودية بسبب تغريدات يتحدث لـCNN، وبوريل يعتذر عن تصريح "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"، مرورًا برفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وصولا إلى ما كشفه ترامب من أسرار في أشرطة بوب وودوارد المسجلة... . إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يشرح إبراهيم الماضي، ابن المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية، سبب انتظاره 11 شهرًا قبل أن يتحدث أخيرًا عن تعذيب والده وسجنه.
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، عن تصريحاته، التي أثارت جدلا عن أن "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"، التى أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا إنه "تم إخراج جزء مما قلته من سياقه وإضفاء طابع معين عليه".
في الكتاب المسموع "The Trump Tapes"، والذي يتضمن أكثر من 8 ساعات من المقابلات للصحفي المخضرم بوب وودوارد مع دونالد ترامب، يكشف الرئيس الأمريكي السابق عن معلومات سرية حول أنظمة الأسلحة، والتي لم يتمكن وودوارد من التحقق منها مطلقًا.