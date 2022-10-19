من استئناف حماس علاقاتها مع سوريا بعد سنوات من التوتر، وابن أمريكي معتقل بالسعودية بسبب تغريدات يتحدث لـCNN، وبوريل يعتذر عن تصريح "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"، مرورًا برفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وصولا إلى ما كشفه ترامب من أسرار في أشرطة بوب وودوارد المسجلة... . إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حماس تستأنف علاقاتها مع سوريا بعد سنوات من التوتر.. واتفاق على "تجاوز الماضي"

زار وفد من حركة حماس العاصمة السورية، الأربعاء، والتقى بالرئيس بشار الأسد للمرة الأولى منذ أن اضطرت الحركة الفلسطينية المسلحة للرحيل قبل عشر سنوات لدعمها مقاتلين مناهضين للأسد.



سجن بسبب تغريدات.. ابن أمريكي معتقل بالسعودية يكشف لـCNN سبب انتظاره 11 شهرًا قبل أن يتحدث

يشرح إبراهيم الماضي، ابن المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية، سبب انتظاره 11 شهرًا قبل أن يتحدث أخيرًا عن تعذيب والده وسجنه.



بعدما أثار جدلا.. بوريل يوضح تصريح "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، عن تصريحاته، التي أثارت جدلا عن أن "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"، التى أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا إنه "تم إخراج جزء مما قلته من سياقه وإضفاء طابع معين عليه".



"يعطونك ملعقة بدلا من الخبز".. دبلوماسي أوكراني عن رفض إسرائيل تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن عرض إسرائيل مساعدة أوكرانيا على تطوير نظام إنذار للدفاع الجوي جاء متأخرًا.



أفصح عن أسرار.. استمع إلى ما كشفه ترامب في أشرطة بوب وودوارد المسجلة

في الكتاب المسموع "The Trump Tapes"، والذي يتضمن أكثر من 8 ساعات من المقابلات للصحفي المخضرم بوب وودوارد مع دونالد ترامب، يكشف الرئيس الأمريكي السابق عن معلومات سرية حول أنظمة الأسلحة، والتي لم يتمكن وودوارد من التحقق منها مطلقًا.