من دخول احتجاجات إيران أسبوعها السادس، وتصريحات السيسي عن "الوعود الجميلة" والأزمة الاقتصادية في مصر، ومزاعم روسيا عن خطط أوكرانيا استخدام "القنبلة القذرة"، مرورًا بشي جين بينغ بعد اختياره رئيسًا للصين لمدة ثالثة، وصولا إلى تطورات السباق على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها السادس وسط دعم دولي واسع النطاق

مع دخول الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران الآن أسبوعها السادس، انضم أصحاب الأعمال وعمال المصانع والمعلمون في أنحاء البلاد إلى الحراك، السبت، في بداية أسبوع العمل في إيران. حسب مقطع فيديو تمت مشاركته مع CNN من قبل نشطاء مؤيدين للإصلاح بموقع "إيران واير"، أظهر شوارع خالية وهادئة بشكل غريب في مدينة سنندج الشمالية الغربية، مع قيام أصحاب الأعمال بالإضراب في أنحاء المنطقة الكردية الإيرانية.

السيسي: لم أعط وعودًا جميلة.. والمصريون لم يكونوا مستعدين لـ"تكلفة التغيير"

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن حكومته لم تحظ بـ"قاعدة شعبية" كافية تتيح لها الاعتماد على "حلول راديكالية... غالبًا ما تكون شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ"، في معرض تعليقه على الأزمة الاقتصادية في بلاده، التي رأى أنها لم تكن مستعدة لـ"تكلفة التغيير" في 2011 و2013، حيث الإطاحة بالرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي.

روسيا تزعم تخطيط كييف لاستخدام "القنبلة القذرة".. وأوكرانيا وبريطانيا تحذران من "تصعيد أكبر"

نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الأحد، مزاعم نظيره الروسي سيرجي شويغو بأن أوكرانيا تخطط لتصعيد الصراع بمساعدة الدول الغربية.

الصين.. شي جين بينغ رئيسًا لمدة ثالثة وهذا من سيتولى منصب رئيس الوزراء

أعيد تنصيب شي جين بينغ رئيسا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين لفترة ثالثة، الأحد، ليؤمن فترة ثالثة في الحكم مدتها 5 سنوات أخرى، ويفسح المجال أمام نفسه لحكم الصين مدى الحياة.

ريشي سوناك يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا

أعلن مستشار الخزانة السابق في بريطانيا، ريشي سوناك، ترشحه لزعامة حزب المحافظين ما سيعني ترشحه بشكل تلقائي إلى منصب رئاسة الوزراء، الأحد.