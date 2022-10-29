من مقتل وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية، واستدعاء قطر سفير ألمانيا احتجاجًا على تصريحات حول استضافة كأس العالم، وتحذير الحرس الثوري الإيراني للقيادة السعودية، وصولا إلى توتر في الأجواء بين واشنطن والرياض بسبب الصراع المحتدم على النفط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وجه قائد الجرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، تحذيرًا للقيادة السعودية من "زرع الفتنة" مهددا بـ"الانتقام من الأعداء"، السبت، وهاجم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل محملًا إياها مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها إيران جراء موت الشابة مهسا أميني وهي رهن اعتقال شرطة الأخلاق.