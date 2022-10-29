من مقتل وإصابة العشرات خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية، واستدعاء قطر سفير ألمانيا احتجاجًا على تصريحات حول استضافة كأس العالم، وتحذير الحرس الثوري الإيراني للقيادة السعودية، وصولا إلى توتر في الأجواء بين واشنطن والرياض بسبب الصراع المحتدم على النفط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل 59 شخصًا على الأقل وإصابة 150 خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية

قُتل ما لا يقل عن 59 شخصًا في حادث الهالوين في حي إتايوان بسيول، مساء السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونغسا، الذي أضاف أن هناك ما لا يقل عن 150 آخرين أصيبوا.

قطر تستدعي سفير ألمانيا احتجاجًا على تصريحات فيزر حول استضافة كأس العالم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن استدعاء السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

بعد أن أثار خبر عن هويته اعتراض البحرين.. إيران تعلن موت منفذ "هجوم شيراز"

أعلنت إيران موت منفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها أثناء اشتباكه مع أجهزة الأمن، وذلك بعد أن أثارت هويته جدلا كبيرا على مدار اليومين الماضيين.

الحرس الثوري الإيراني يحذر القيادة السعودية مجددًا ويتهم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بدعم الاحتجاجات

وجه قائد الجرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، تحذيرًا للقيادة السعودية من "زرع الفتنة" مهددا بـ"الانتقام من الأعداء"، السبت، وهاجم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل محملًا إياها مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها إيران جراء موت الشابة مهسا أميني وهي رهن اعتقال شرطة الأخلاق.

توتر في الأجواء.. أمريكا والسعودية تخوضان صراعًا محتدمًا على النفط

العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم العلاقات على هذا الكوكب. وفي الآونة الأخيرة ، كانت أيضًا واحدة من الأكثر غرابة