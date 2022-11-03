توب 5: محاولة اغتيال عمران خان.. وأول زيارة من بابا الفاتيكان للبحرين

من محاولة اغتيال رئيس وزراء الباكستاني السابق عمران خان بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في قدمه، إلى وصول البابا فرنسيس إلى البحرين في أول زيارة بالتاريخ لبابا من الفاتيكان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
يتنقل فريق تحقيقات متخصص من باب إلى باب في مدن جنوب أوكرانيا المحتلة سابقًا، بحثًا عن حالات عنف جنسي. في المدن المدمرة ، يشهدون سلسلة كاملة من الدمار الذي خلفته الحرب. تصف تاتيانا، البالغة من العمر 56 عامًا، العار الشديد الذي شعرت به بعد أن اغتصبها جندي روسي.