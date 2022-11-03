توب 5: محاولة اغتيال عمران خان.. وأول زيارة من بابا الفاتيكان للبحرين

من محاولة اغتيال رئيس وزراء الباكستاني السابق عمران خان بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في قدمه، إلى وصول البابا فرنسيس إلى البحرين في أول زيارة بالتاريخ لبابا من الفاتيكان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

عمران خان يتهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بالوقوف وراء "محاولة اغتياله"

زعم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤول استخباراتي بارز يقفون وراء "محاولة اغتياله" بإطلاق النار عليه، الخميس.

الأولى من بابا للفاتيكان.. فرنسيس يصل البحرين في زيارة لمدة 4 أيام

وصل البابا فرنسيس إلى البحرين، الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور البحرين على الإطلاق.

توسلته أن يتوقف.. أوكرانية تروي لـCNN قصة اغتصابها ومحققون يوثقون حالات عنف جنسي ارتكبها جنود روس

يتنقل فريق تحقيقات متخصص من باب إلى باب في مدن جنوب أوكرانيا المحتلة سابقًا، بحثًا عن حالات عنف جنسي. في المدن المدمرة ، يشهدون سلسلة كاملة من الدمار الذي خلفته الحرب. تصف تاتيانا، البالغة من العمر 56 عامًا، العار الشديد الذي شعرت به بعد أن اغتصبها جندي روسي.

دراسة: جرعة واحدة من الفطر السحري الاصطناعي تخفف من الاكتئاب الشديد

كشفت دراسة جديدة عن أنّ جرعة واحدة من نسخة اصطناعية للمكوّن المسبّب للهلوسة في الفطر السحري، سيلوسيبين، يحسّن الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من نوع المرض المقاوم للعلاج.

محامي شيرين عبدالوهاب يعلن خروجها من المستشفى: بصحة جيدة

أعلن ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب خروجها من المستشفى، الخميس.