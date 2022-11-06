من دخول الناشط علاء عبدالفتاح في إضراب تزامنا مع بدء قمة المناخ في مصر، وإعلان الإمارات إلغاء جميع قيود كوفيد-19، ورد اتحاد علماء المسلمين على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران، وصولا إلى سقوط طائرة في بحيرة فكتوريا...

شرب "آخر كوب ماء" هذا الصباح.. علاء عبدالفتاح يدخل في إضراب تام داخل محبسه في مصر

توقف الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح، الأحد، عن تناول الماء داخل محبسه في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته منى سيف. في خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.

الإمارات تعلن إلغاء جميع القيود المرتبطة بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء في دولة الإمارات، الأحد، إلغاء جميع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بداية من صباح غدٍ الاثنين.

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا تم نسبه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تناول الأوضاع بإيران.

"مكان نسيه الله".. ترجمة مصطلح استخدمه بايدن لوصف دولة يثير تفاعلًا

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها في شيكاغو، الجمعة.

فيديو سقوط طائرة في بحيرة.. وركابها يعتلون هيكلها في انتظار الإنقاذ

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي التقطه أشخاص على ضفاف بحيرة فيكتوريا الطائرة وهي مغمورة في الماء بينما ينسق مستجيبو الطوارىء جهود الإنقاذ من القوارب القريبة.