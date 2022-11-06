من دخول الناشط علاء عبدالفتاح في إضراب تزامنا مع بدء قمة المناخ في مصر، وإعلان الإمارات إلغاء جميع قيود كوفيد-19، ورد اتحاد علماء المسلمين على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران، وصولا إلى سقوط طائرة في بحيرة فكتوريا...
توقف الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح، الأحد، عن تناول الماء داخل محبسه في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته منى سيف. في خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.