من إعلان لقاء الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ وجهاً لوجه يوم الإثنين، في أول لقاء شخصي بينهما منذ تولي بايدن منصبه، إلى تحقيق المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الراحل، بول ألين، أكثر من 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، لتصبح أكبر عملية بيع لمالك واحد في مزاد علني بالتاريخ.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تحديد موعد لقاء بايدن وشي جين بينغ.. وهذه القضايا التي ستُثار في الاجتماع

سيلتقي الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ وجهاً لوجه يوم الإثنين، في أول لقاء شخصي بينهما منذ تولي بايدن منصبه والذي سيوفر فرصة لتوضيح أهم علاقة ثنائية في العالم.



زيلينسكي يكشف لـCNN حقيقة رده على بايدن "لا أريد من يوصلني أريد ذخيرة".. وزوجته تتحدث عن الدافع للاستمرار

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور، وقد كشف الرئيس الأوكراني حقيقة الجملة التي قالها للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "لا أريد من يوصلني أريد ذخيرة" في حين ذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا الدافع الذي يبقيها صامدة في ظل هذه الظروف الصعبة.



شركة تابعة لـ"فينشي" الفرنسية قيد التحقيق بسبب ظروف عمل سيئة في منشآت مرتبطة بكأس العالم في قطر

وُضعت شركة رديفة لشركة الإنشاءات الفرنسية، فينشي، قيد التحقيق الرسمي في فرنسا الأربعاء، بسبب ادعاءات حول ظروف عمل سيئة لعمال شاركوا في بناء مواقع مرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر، وفق ما قالته متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة نانتير الفرنسية لـCNN الخميس.



"من مثل أمي؟".. تفاعل على بكاء حاكم دبي أثناء قراءة مقتطف من كتابه حول والدته

تفاعل مغردون على موقع تويتر مع لقطة بكاء رئيس مجلس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إلقاء متسابقة في "تحدي القراءة العربي" مقتطفات من كتابه "قصتي".



أكبر عملية بيع بالتاريخ.. مجموعة فنية لمالك واحد تحقق أكثر من 1.5 مليار دولار

حققت المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الراحل، بول ألين، أكثر من 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، لتصبح أكبر عملية بيع لمالك واحد في مزاد علني بالتاريخ.