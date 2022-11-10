من إعلان لقاء الرئيس جو بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينغ وجهاً لوجه يوم الإثنين، في أول لقاء شخصي بينهما منذ تولي بايدن منصبه، إلى تحقيق المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الراحل، بول ألين، أكثر من 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، لتصبح أكبر عملية بيع لمالك واحد في مزاد علني بالتاريخ.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور، وقد كشف الرئيس الأوكراني حقيقة الجملة التي قالها للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "لا أريد من يوصلني أريد ذخيرة" في حين ذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا الدافع الذي يبقيها صامدة في ظل هذه الظروف الصعبة.
وُضعت شركة رديفة لشركة الإنشاءات الفرنسية، فينشي، قيد التحقيق الرسمي في فرنسا الأربعاء، بسبب ادعاءات حول ظروف عمل سيئة لعمال شاركوا في بناء مواقع مرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر، وفق ما قالته متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة نانتير الفرنسية لـCNN الخميس.