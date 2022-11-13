من انفجار شارع الاستقلال في إسطنبول، وأول حكم بالإعدام على متظاهر أُدين بـ"العداء لله" في الاحتجاجات الأخيرة، والديمقراطيون يحافظون على سيطرتهم بمجلس الشيوخ، وزواج ابنة ترامب من "الثري" مايكل بولوس، وصولا إلى رد إيلون ماسك يرد بالعربية على انتقاد حول "هاشتاقات"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، مساء الأحد، إلى 6 قتلى و53 جريحًا، حسبما قال محافظة إسطنبول علي يرلي كايا.

أصدرت محكمة إيرانية أول حكم بالإعدام على متظاهر أدين بـ"العداء لله" و "نشر الفساد في الأرض"، وسط احتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني.

أظهرت توقعات شبكة CNN أن الحزب الديمقراطي سيحتفظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصاراته في منافسات متقاربة في الانتخابات النصفية في نيفادا وأريزونا.

شهد منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية حفل زفاف تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ومايكل بولس البالغ من العمر 25 عامًا.

كتب الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، تغريدة باللغة العربية يرد فيها على انتقادات حول هاشتاقات باللغة العربية تحتوي الكثير من الإعلانات والتغريدات العشوائية "Spam".