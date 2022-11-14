من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران، وأسرة الناشط علاء عبدالفتاح تتلقى رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة، وما دار في أول لقاء بين بايدن والرئيس الصيني، مرورًا بكشف مؤسس أمازون لـCNN عزمه التبرع بثروته، وصولا إلى أعلى مستوى للذهب في مصر ليتجاوز 51 دولارًا للجرام... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شقيقة علاء عبدالفتاح تتلقى رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة

تلقت سناء سيف، شقيقة الناشط المصري - البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة.

الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه سيتبنى عقوبات جديدة ضد 29 فردًا وثلاثة كيانات في إيران وسط حملة النظام القمعية ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

بايدن: سأدير ​​المنافسة مع جين بينغ بـ"مسؤولية''.. ولا محاولة صينية "وشيكة" لغزو تايوان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يخطط لإدارة منافسة الصين والرئيس شي جين بينغ "بمسؤولية"، حيث أعاد تلخيص اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات مساء الاثنين في بالي، حيث تناول بالتفصيل موضوعات مناقشة "مفتوحة وصريحة".

حصريًا لـCNN.. مؤسس أمازون جيف بيزوس يعلن أنه سيتبرع بثروته

أعلن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، في مقابلة حصرية لـCNN، إنه يخطط للتبرع بثروته في فترة حياته، مشيرًا إلى أن "الجزء الصعب هو معرفة الوسيلة الصحيحة للقيام بذلك"، ومؤكدا أنه يعمل على بناء القدرة "لنتمكن من التبرع بهذه الأموال".

مصر.. الذهب يسجل أعلى مستوى فى تاريخه ليتجاوز 51 دولارا للجرام.. وتجار يتوقعون استمرار الارتفاع

ارتفع سعر الذهب في مصر، ليصل إلى مستوى 1265 جنيهًا (51.8 دولارا) للجرام عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في السوق- نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتوقع تجار استمرار زيادة المعدن الأصفر نتيجة توقعات نمو الأسعار عالميًا لتتجاوز 1800 دولار للجرام، وفي الوقت نفسه توقعوا طرح مشغولات ذهبية تناسب كل شرائح الدخل