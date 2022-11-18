من كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إدانة جمعية مشجعي كرة القدم "التحول في اللحظة الأخيرة" حول منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي محيطها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حصانة ولي العهد السعودي.. مسؤول أمريكي يكشف لـCNN دور تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في "حسم القرار"

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء "حسم الأمر" من وجهة نظر قانونية.



أول تعليق من خديجة جنكيز بعد طلب إدارة بايدن الحصانة لمحمد بن سلمان

علّقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عند مقتله في قنصلية بلاده العام 2018، على إعلان الإدارة الأمريكية أنها تقدمت بطلب للقضاء لمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها جنكيز ضده.



فاتورة بقيمة 167 ألف دولار.. الشيف نُصرت يثير تفاعلا بنشر صورة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة نشرها الشيف التركي، نُصرت غوكشيه، تبلغ قيمتها 615 ألف درهم (نحو 167 ألف دولار) الأمر الذي أثار تفاعلا.



مسؤول لـCNN: قطر تستعد لإعلان حظر بيع المشروبات الكحولية بالملاعب بكأس العالم الجمعة

قال مسؤول في كأس العالم لشبكة CNN إن منظمي المونديال في قطر من المقرر أن يعلنوا حظراً على بيع المشروبات الكحولية في الملاعب يوم الجمعة.



أول رد فعل من جمعية "مشجعي كرة القدم" حول منع بيع الكحوليات في ملاعب كأس العالم

أدانت جمعية مشجعي كرة القدم، "التحول في اللحظة الأخيرة" حول منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي محيطها، وفقا لبيان صدر الجمعة.