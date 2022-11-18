من كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إدانة جمعية مشجعي كرة القدم "التحول في اللحظة الأخيرة" حول منع بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم قطر 2022 وفي محيطها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء "حسم الأمر" من وجهة نظر قانونية.
علّقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عند مقتله في قنصلية بلاده العام 2018، على إعلان الإدارة الأمريكية أنها تقدمت بطلب للقضاء لمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها جنكيز ضده.