من إعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراضه "ثاني أكبر شحنة أسلحة" في خليج عُمان، وموافقة الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وماسك يشعل ضجة بنشر "وثائق" كيف تعاملت تويتر مع قصة هنتر نجل بايدن قبل انتخابات 2020، ومحللون في قناة قطرية.يسخرون من خروج ألمانيا من كأس العالم، وصولا إلى إطاحة هولندا بأمريكا من مونديال قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأسطول الخامس الأمريكي يعترض "ثاني أكبر شحنة أسلحة" كانت في طريقها من إيران إلى اليمن

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، السبت، اعتراضه "ثاني أكبر شحنة أسلحة غير مشروعة" في غضون شهر، كانت على متن سفينة صيد "على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن".

الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل

وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حسبما قال مسؤول أوروبي مطلع على الوضع لشبكة CNN يوم الجمعة.

ماسك يشعل ضجة بنشر "وثائق" كيف تعاملت تويتر مع قصة هنتر نجل بايدن قبل انتخابات 2020

أشعل إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، الجمعة، ضجة واسعة بعد كشف "رسائل إليكترونية داخلية" حول ما حصل داخل الشركة عندما قررت إيقاف قصة صحيفة نيويورك بوست عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.

بقناة قطرية.. سخرية المحللين جمال مبارك وعصام الحضري لخروج ألمانيا من المونديال تثير تفاعلًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لسخرية اللاعب الكويتي السابق جمال مبارك، وحارس مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري، من المنتخب الألماني بعد خروج الأخير من مونديال قطر 2022.

خبرة هولندا تطيح بأمريكا إلى خارج مونديال قطر

فاز المنتخب الهولندي على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة أقيمت على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم 2022.