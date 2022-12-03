من إعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراضه "ثاني أكبر شحنة أسلحة" في خليج عُمان، وموافقة الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وماسك يشعل ضجة بنشر "وثائق" كيف تعاملت تويتر مع قصة هنتر نجل بايدن قبل انتخابات 2020، ومحللون في قناة قطرية.يسخرون من خروج ألمانيا من كأس العالم، وصولا إلى إطاحة هولندا بأمريكا من مونديال قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أشعل إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، الجمعة، ضجة واسعة بعد كشف "رسائل إليكترونية داخلية" حول ما حصل داخل الشركة عندما قررت إيقاف قصة صحيفة نيويورك بوست عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.