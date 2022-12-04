من إعلان إيران مراجعة قانون الحجاب الإجباري وتطور بشأن وضع "شرطة الأخلاق"، وقرداحي يشعل تفاعلا بقوله "نفسي أروح" السعودية، ومشرّع روسي يرد على تحديد أوروبا سقفًا لسعر النفط، وأوبك+ تجدد العمل بسياسة خفض إنتاج النفط الحالية، وصولا إلى عبور فرنسا إلى دور الثمانية لكأس العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الخميس، إن البرلمان الإيراني والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإجباري في البلاد، وفقا لموقع "انتخاب" الإخباري الداعم للإصلاح.

لا يزال التصريح الأخير لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي وقوله "نفسي أزور السعودية" يثير تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.

زعم المشرّع الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الاتحاد الأوروبي يهدد أمنه بقطاع الطاقة من أجل المصالح الأمريكية وينتهك قوانين السوق من خلال فرض سقف أسعار على النفط الروسي.

قررت منظمة أوبك وحلفاؤها (أوبك+)، الأحد، التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في تقليص إنتاج النفط، قبل ساعات فقط من سريان عقوبات غربية جديدة على صادرات الخام الروسية.

هزم المنتخب الفرنسي نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهتما على أرض استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.