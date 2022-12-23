توب 5: قتلى وجرحى في إطلاق نار في باريس.. وسيول جارفة في مكة

من السيول الجارفة في مكة، ودعوة رجل دين سني بارز في إيران للقيادة الشيعية لوقف عمليات الإعدام، وقتلى وجرحى في إطلاق نار قرب مركز ثقافي كردي في باريس، مرورًا برد "طباخ بوتين" على تصريحات أمريكا بشأن الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية، وصولا إلى ردود فعل طريفة بعد استخدام مشاري العفاسي مقطع فيديو لليونيل ميسي في الرد على أحد متابعيه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أدت أمطار غزيزة، الجمعة، إلى سيول جارفة اجتاحت بعض أحياء مكة المكرمة والأودية القريبة، وجرفت في طريقها العديد من المركبات وراكمتها فوق بعضها.

حث رجل الدين السني الأبرز في إيران، مولوي عبد الحميد، القيادة الشيعية في البلاد على التوقف عن إعدام المتظاهرين، قائلاً إنها "لا تستطيع التمسك بالسلطة بالقوة"، وذلك خلال خطبة الجمعة التي أذاعها التلفزيون مباشرة على قناة يوتيوب "كلمة"، وهو موقع إخباري سني إخباري.

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وجُرح 4 من المارة, بعد أن فتح مسلح النار وسط العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بحسب تصريحات ألكسندرا كوردبرد، عمدة الدائرة العاشرة في المدينة.

قال يفغيني بريغوزين، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجموعة "فاغنر" للمرتزقة، يوم الخميس، إن "مزاعم الولايات المتحدة بأن مجموعته تسلمت شحنات أسلحة من كوريا الشمالية ليست أكثر من ثرثرة وتكهنات".

استخدم القارئ الكويتي مشاري العفاسي، مقطع فيديو خاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، بالرد على انتقاد أحد متابعيه