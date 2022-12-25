من إعلان الصين وقف نشر إحصاءات كورونا اليومية، إلى دعوة بابا الفاتيكان في رسالته إلى عدم ترك عيد الميلاد يمر دون فعل شيئ جديد، وتحذير زيلينسكي للأوكرانيين من التراخي خلال موسم الأعياد، ومنها إلى تصدي حركة طالبان بخراطيم المياه لفتيات خلال احتجاجات رفضا لمنعهن من العمل والتعليم الجامعي، وصولًا إلى تعليق شقيقة كريستيانو رونالدو الساخر على تقارير انضمامه للنصر السعودي… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، التوقف عن نشر إحصاءات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تفشي الوباء بقوة، وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأحد: "من الآن فصاعدًا، لن ننشر معلومات التفشي اليومية ومعلومات التفشي ذات الصلة".

حث البابا فرانسيس خلال قداس عشية عيد الميلاد في الفاتيكان الناس على القيام بالأعمال الجيدة، في فترة عيد الميلاد قائلا: "إن الله لا يحب المظاهر الحسنة فقط، بل الأفعال الملموسة أيضًا، لا تدعوا عيد الميلاد يمر دون أن تفعلوا شيئًا جيدًا".

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطابه المسائي مواطني بلاده من التراخي خلال موسم عطلات عيد الميلاد.

فرضت حكومة طالبان المزيد من القيود على حقوق المرأة في أفغانستان. وقد قامت المجموعة بإبلاغ المنظمات غير الحكومية بأنه لم يعد يسمح للموظفات بالحضور إلى مؤسسات العمل، وأن أي منظمة لن تتمثل للقيود المفروضة فسيتم سحب ترخيصها من العمل في الدولة.

سخرت إيلما أفييرو، شقيقة مهاجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، من التقارير المتداولة عن انضمام اللاعب إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة.