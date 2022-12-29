من تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح حكومة نتنياهو وعودته لرئاسة الوزراء للمرة السادسة، إلى ما كشفه وزير الخارجية التركي عن مراحل التواصل مع النظام السوري، وحصيلة العمليات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وكشف عن المرحلة التالية من التواصل مع النظام السوري، نافيا عقد أي لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، حصيلة عملياتها وهجماتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2022، سواء بمفردها أو بمشاركة قوات الأمن الحكومية العراقية أو القوات السورية المعارضة المتحالفة معها.
أثارت لوحة ساحرة للاعب المغربي ياسين بونو رسمتها الفنانة الفلسطينية المقيمة بدبي، سارة عودة، تفاعلًا على الإنترنت خلال كأس العالم بقطر، مستخدمة الخبز، وزيت الزيتون، والزعتر. وفي مقابلة معها تحدّثت عن شغفها باستخدام المواد الغريبة بأعمالها.