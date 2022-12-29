من تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح حكومة نتنياهو وعودته لرئاسة الوزراء للمرة السادسة، إلى ما كشفه وزير الخارجية التركي عن مراحل التواصل مع النظام السوري، وحصيلة العمليات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، على حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء.

تركيا تكشف عن المرحلة التالية من التواصل مع النظام السوري.. وتنفي أي لقاء مع الأسد

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وكشف عن المرحلة التالية من التواصل مع النظام السوري، نافيا عقد أي لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

686 قتيلًا.. أمريكا تعلن حصيلة عملياتها ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال 2022

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، حصيلة عملياتها وهجماتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2022، سواء بمفردها أو بمشاركة قوات الأمن الحكومية العراقية أو القوات السورية المعارضة المتحالفة معها.

من استئناف الرحلات الجوية إلى الطقس السيء.. إليكم أبرز ما شهده قطاع الطيران عام 2022

لقد كانت سنة 2022، صعبة على قطاع الطيران، إليكم أبرز ما شهده خلال عام 2022.

رسمت بونو بالخبز والزعتر وميسّي بالكنافة.. هذه الفنانة تستخدم موادًا غير تقليدية لرسم لوحاتها

أثارت لوحة ساحرة للاعب المغربي ياسين بونو رسمتها الفنانة الفلسطينية المقيمة بدبي، سارة عودة، تفاعلًا على الإنترنت خلال كأس العالم بقطر، مستخدمة الخبز، وزيت الزيتون، والزعتر. وفي مقابلة معها تحدّثت عن شغفها باستخدام المواد الغريبة بأعمالها.