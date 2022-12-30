من الكشف عن الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب على مدار 6 سنوات، إلى تحليل للأسباب التي تدفع نحو ركود عالمي محتمل في 2023، واحتجاز أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل وشقيقه في رومانيا وسط تحقيق في "الاتجار بالبشر والاغتصاب"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
تم الكشف عن 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب، التي اكتنفها السرية لفترة طويلة، للجمهور، الجمعة، من قبل لجنة السبل والموارد بمجلس النواب، تتويجًا لمعركة حول الكشف عنها وصلت إلى المحكمة العليا.