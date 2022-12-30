من الكشف عن الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب على مدار 6 سنوات، إلى تحليل للأسباب التي تدفع نحو ركود عالمي محتمل في 2023، واحتجاز أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل وشقيقه في رومانيا وسط تحقيق في "الاتجار بالبشر والاغتصاب"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

الكشف عن إقرارات ترامب الضريبية خلال 6 سنوات.. والرئيس السابق: مطاردة سياسية

تم الكشف عن 6 سنوات من الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب، التي اكتنفها السرية لفترة طويلة، للجمهور، الجمعة، من قبل لجنة السبل والموارد بمجلس النواب، تتويجًا لمعركة حول الكشف عنها وصلت إلى المحكمة العليا.

احتجاز أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل وشقيقه في رومانيا وسط تحقيق في "الاتجار بالبشر والاغتصاب"

احتجزت السلطات الرومانية، أندرو تيت نجم الإنترنت المثير للجدل، مع شقيقه في رومانيا، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهما.

إليك ما يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2023.. هل يمكن تفاديه؟

لقد عانى الاقتصاد العالمي عاما صعبا، حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود، إلى ضعف الإنفاق بعد الإغلاق بسبب كورونا، ودفع البنوك المركزية إلى رفع تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق للسيطرة على التضخم.

أعجوبة جيولوجية في السعودية وتكوينات صخرية غريبة تشبه الفطر.. ما سرّها؟

"يُعتبر أعجوبة جيولوجية.. وتكويناته الطبيعية فريدة في السعودية والمنطقة بشكل عام"، هذا ما قاله المصوّر السعودي، راشد السبيعي عن أحد أبرز المعالم السياحية بالبلاد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية .

"مخالفات كثيرة" تشوب موافقة إدارة الغذاء والدواء على علاج الزهايمر.. ما هي؟

توصل تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنّ "التعاون غير المعتاد" لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مع شركة Biogen المصنّعة لعلاج مرض الزهايمر، والموافقة على دواء باهظ الثمن، كانت تشوبها "مخالفات كثيرة".