من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة للاحتفال بالكريسماس حسب التقويم المسيحي الأرثوذكسي، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه، الخميس، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، من الساعة 12:00 ظهر الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني حتى نهاية السبت 7 يناير، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس بحضور قداس عيد الميلاد والاحتفال بالكريسماس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أنه يمكن أن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد "لإحلال السلام"، على حد تعبيره.

مقدمة: تم إنقاذ أكثر من 180 شخصًا من لاجئي الروهينغا المسلمين الأسبوع الماضي في إندونيسيا بعد أن انجرفوا في البحر لأكثر من شهر، في قارب تعطل محركه وتاه في عرض البحر، دون طعام أو ماء أو دواء.

واصل سعر الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، الخميس، إذ بلغ سعر الدولار 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع حسب بيانات البنك المركزي المصري.

يشهد جزء كبير من أوروبا ظروفًا مناخية دافئة بشكل غير معتاد، حيث سجلت عدة دول في القارة أحرّ أيام شهر يناير لها على الإطلاق.