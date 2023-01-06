توب 5: طالبان ترد على مذكرات الأمير هاري.. وافتتاح "خليجي 25"

من رد حركة "طالبان" على ما تم كشفه في مذكرات الأمير هاري عن قتل 25 شخصًا في أفغانستان خلال خدمته العسكرية، إلى افتتاح بطولة "خليجي 25" في العراق، ونفي السلطات السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

كشف دوق ساسكس الأمير هاري أنه قتل 25 شخصًا أثناء خدمته في أفغانستان، وقال إنه في خضم القتال، كان ينظر إلى الأهداف على أنها "قطع شطرنج وليس كبشر".

ألقت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، باللوم على كييف في استمرار القصف، على الرغم من وقف إطلاق النار الأحادي الجانب، لمدة 36 ساعة الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) حسب التقويم المسيحي الأرثوذكسي.

ردت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، الجمعة، على تساؤلات عما إذا كان سيتم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية بالمملكة، مؤكدة أنه "لا يُسمح ببيعها".

خطف حفل افتتاح "كأس الخليج العربي" لكرة القدم، الّذي أقيم في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية، مساء الجمعة، أنظار المتابعين، وقد وصفه البعض بـ"التاريخي".

كشفت شركة صناعة السيارات BMW عن زوج من السيارات النموذجية المبتكرة تحت اسم “BMW i Vision Dee” خلال حدث CES 2023. ويمكن أن تتفاعل السيارة مع السائقين من خلال تغيير ألوانها ومقدمة تُظهر شيئًا مثل تعابير الوجه، بالإضافة إلى شاشة عرض على كامل الزجاج الأمامي.