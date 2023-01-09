توب 5: السيسي ينفي إضاعة أموال مصر.. ومفاجآت مذكرات الأمير هاري

من نفي السيسي إضاعة أموال مصر، والأمير هاري يتهم الملكة القرينة كاميلا بتسريب قصص ملكية للإعلام، مرورًا بردود الفعل تجاه تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن زين الدين زيدان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
واصل الأمير هاري إطلاق مزاعمه حول الشؤون الداخلية للعائلة المالكة البريطانية قبل نشر مذكراته "سبير - SPARE"، المقررة الثلاثاء، مما يمهد الطريق لأسبوع متفجر للعائلة فيما يتعلق بالأسرار التي أفشاها وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة.
التقطت كاميرا مراقبة داخل أحد المطاعم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لحظة وقوع عملية سطو مسلح، لكن اللص لم يكن يعلم بالمفاجأة المرعبة التي كانت بانتظاره، إذ أخرج أحد العملاء سلاحه وأرداه قتيلًا بعد أن شارف على الانتهاء من سرقة الزبائن.