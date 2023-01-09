توب 5: السيسي ينفي إضاعة أموال مصر.. ومفاجآت مذكرات الأمير هاري

من نفي السيسي إضاعة أموال مصر، والأمير هاري يتهم الملكة القرينة كاميلا بتسريب قصص ملكية للإعلام، مرورًا بردود الفعل تجاه تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن زين الدين زيدان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السيسي مطالبًا المصريين بـ"الصمود": "مدخلناش حروب ومغامرات ضيعنا فيها أموال مصر"

طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، المصريين بـ"الصمود" في ظل ظروف اقتصادية "صعبة على الدنيا كلها"، قائلا إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا "مش بتاعتنا".

وصفها بـ"خطيرة وشريرة".. الأمير هاري يتهم الملكة القرينة كاميلا بتسريب قصص ملكية للإعلام

واصل الأمير هاري إطلاق مزاعمه حول الشؤون الداخلية للعائلة المالكة البريطانية قبل نشر مذكراته "سبير - SPARE"، المقررة الثلاثاء، مما يمهد الطريق لأسبوع متفجر للعائلة فيما يتعلق بالأسرار التي أفشاها وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

"المدافع لم تتوقف".. أوكرانيون يقضون "الكريسماس" تحت القصف رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار

احتفل أوكرانيون بـ"الكريسماس" (عيد الميلاد) الأرثوذكسي في ظل ظروف الحرب المستمرة، حيث لم تتوقف المدافع والهجمات، رغم إعلان روسيا عن قرار بوقف إطلاق النار من جانبها.

رئيس الاتحاد الفرنسي يقلل من زيدان.. ورد غاضب من ريال مدريد وكيليان مبابي

ردّ نادي ريال مدريد الإسباني والنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، التي قلل خلالها من نجم "الديوك" السابق زين الدين زيدان.

مفاجأة مرعبة كانت بانتظار اللص.. شاهد ما حدث داخل مطعم لحظة وقوع عملية سطو

التقطت كاميرا مراقبة داخل أحد المطاعم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لحظة وقوع عملية سطو مسلح، لكن اللص لم يكن يعلم بالمفاجأة المرعبة التي كانت بانتظاره، إذ أخرج أحد العملاء سلاحه وأرداه قتيلًا بعد أن شارف على الانتهاء من سرقة الزبائن.