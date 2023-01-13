من إعلان روسيا فرض سيطرتها على مدينة سوليدار الأوكرانية ونفي كييف لتلك المزاعم، إلى إصدار حكم بتغريم "منظمة ترامب" 1.6 مليون دولار في تهم بينها الاحتيال الضريبي، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن العلاقات مع السعودية والمحادثات السورية-التركية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

نفت أوكرانيا، الجمعة، إعلان القوات الروسية أنها استولت على مدينة سوليدار شرقي البلاد، وأكدت أن القتال لا يزال متواصلا في المدينة.

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بتغريم "منظمة ترامب" 1.6 مليون دولار، لارتكاب 17 مخالفة بينها الاحتيال الضريبي على مدار عقد من الزمن.

أفادت دراسة صينية، نشرتها وسائل إعلام حكومية، بأن أكثر من 900 مليون شخص في الصين أصيبوا "على الأرجح" بفيروس كورونا، ويقول ما يقرب من 80% من المصابين إنهم في حالة أسوأ من الإصابة بالإنفلونزا.

صرح وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، في بيروت، الجمعة، بأن طهران "ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية" مع المملكة العربية السعودية، وإعادة فتح سفارتي البلدين.

بدأ ثوران جبل كيلوا في النشاط، الخميس، بعد توقف دام قرابة شهر. يقول مرصد بركان هاواي إن “النشاط البركاني كله قد اقتصر على فوهة البركان“. في حين تقول السلطات إن بعض الانفجارات في اليومين الماضيين بلغ ارتفاعها 160 قدمًا ما يقرب من 50 مترًا.