توب 5: مظاهرات مناهضة لقيس سعيد في ذكرى ثورة تونس.. وإيران تعدم "أكبري"

من المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس التونسي في ذكرى الثورة، وإيران تعدم مواطن بريطاني من أصل إيراني، ورئيس "آبل" يوافق على تخفيض راتبه 40% بعد ثورة المساهمين، وصولا إلى مزاد تذكرة "فوق الخيال" لحضور مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس يتجاوز حاجز 2.5 مليون دولار... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاركت قوى معارضة ونقابات في تظاهرات حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، السبت، في ذكرى ما عُرف بـ"ثورة الياسمين" عام 2011، التي كانت إيذانا باندلاع "ثورات الربيع العربي".

قالت السلطات الإيرانية إن المواطن البريطاني الإيراني، علي رضا أكبري تلقى مبالغ مالية كبيرة كدفعات مقابل عمله على حد زعمها كجاسوس للاستخبارات البريطانية الخارجية أو ما يُعرف بـ"MI6"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن وكالة ميزان القضائية بالبلاد.

قالت شركة آبل أكبر شركة تكنولوجية في العالم، إنها ستخفض حزمة الرواتب المستهدفة لرئيسها التنفيذي تيم كوك إلى 49 مليون دولار، أي أقل بنسبة 40٪ من راتبه المستهدف عام 2022 ونحو نصف إجمالي ما حصل عليه كوك من تعويضات العام الماضي.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن مزاد تذكرة "فوق الخيال" لحضور مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في "كأس موسم الرياض" وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي (2 مليون و663 ألف دولار).

توصّلت دراسة كبيرة أجريت في إسرائيل، إلى أنّ معظم الأشخاص الذين أصيبوا بحالة خفيفة من فيروس كورونا لاحظوا أنّ الأعراض طويلة الأمد التي يعانون منها، وتشمل ضباب الدماغ، وفقدان حاسة الشم والتذوق، ومشاكل في التنفس، والدوخة، تتلاشى خلال العام الأول.