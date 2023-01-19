من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، إلى إصدار الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، عدداً من القرارات الانضباطية بحق 3 لاعبين دوليين، دون الكشف عن الأسباب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، وفقا لما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.
شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع، الخميس، مع نظرائه من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة للبناء على اتفاقيات إبراهيم التي وُقعت في عهد ترامب، وقد حضر سوليفان الاجتماع من إسرائيل وانضم إليه نظيراه من البحرين والإمارات افتراضيا.
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الودية بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن "موسم الرياض".