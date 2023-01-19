من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، إلى إصدار الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، عدداً من القرارات الانضباطية بحق 3 لاعبين دوليين، دون الكشف عن الأسباب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ناقشا انضمام السعودية لـ"اتفاقيات إبراهيم".. نتنياهو يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات السلام مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"، وفقا لما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.



بيان مشترك حول اجتماع مستشاري الأمن القومي في أمريكا والإمارات وإسرائيل والبحرين.. هذا ما ناقشوه

شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع، الخميس، مع نظرائه من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة للبناء على اتفاقيات إبراهيم التي وُقعت في عهد ترامب، وقد حضر سوليفان الاجتماع من إسرائيل وانضم إليه نظيراه من البحرين والإمارات افتراضيا.



السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 18 طنا من القات وطن ونصف من الحشيش

أعلن حرس الحدود السعودي، الخميس، أن قواته أحبطت محاولات تهريب أكثر من 18 طنا من مادة القات المخدر، وأكثر من طن ونصف الطن من مادة الحشيش المخدر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



السعودية.. تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بمسي وناصر الخليفي قبل موقعة "موسم الرياض"

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الودية بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن "موسم الرياض".



إيقافات وغرامات.. الاتحاد القطري لكرة القدم يعاقب لاعبي "العنابي"

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، عدداً من القرارات الانضباطية بحق 3 لاعبين دوليين، دون الكشف عن الأسباب، بعد مرور فترة قصيرة على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس العالم الفائتة.