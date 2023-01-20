من إثارة تهنئة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر لمنتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج التي استضافتها البصرة ردود فعل واسعة على تويتر الجمعة، وذلك بعد أن رأى البعض أنه شدد على جملة "الخليج العربي"، إلى اعتقال الشرطة الإسبانية اللاعب البرازيلي، داني ألفيش، في برشلونة بناء على تحقيقات تتعلق باعتداء جنسي مزعوم وفق ما قاله المتحدث باسم شرطة كتالونية الإقليمية لـCNN الجمعة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مستخدما عبارة "كأس الخليج العربي".. تهنئة مقتدى الصدر للمنتخب العراقي تحصد ردود فعل متباينة

أثارت تهنئة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر لمنتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج التي استضافتها البصرة ردود فعل واسعة على تويتر الجمعة، وذلك بعد أن رأى البعض أنه شدد على جملة "الخليج العربي".



بعد تعليق حقه بالتصويت.. لبنان: أنجزنا مراحل تسديد المبالغ للأمم المتحدة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أنها أنجزت سائر المراحل الخاصة لتسديد المبالغ المترتبة عليها للأمم المتحدة بعد أنباء حول تعليق حق لبنان بالتصويت في الجمعية العمومية.



بسبب فيديو بدون حزام أمان.. رئيس وزراء بريطانيا يعتذر

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد فيديو نشره على صفحته على موقع إنستغرام ظهر فيه وهو لا يرتدي حزام الأمن داخل سيارة متحركة خلال زيارته إلى منطقة لانكشاير في شمال إنجلترا.



أمريكا ودول أوروبا تتعهد بتقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا بعضها "فتاك".. إليك نبذة عنها

قبل اللقاء الرئيسي للحلفاء الغربيين في رامشتاين، تتعهد الولايات المتحدة ودول أوروبية بتقديم الكثير من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، حيث كانت الولايات المتحدة بالطبع تتصدر بهذه المركبات الهجومية ومركبات مشاة برادلي القتالية.



بسبب ادعاءات "اعتداء جنسي".. داني ألفيش في قبضة شرطة برشلونة وينتظر المثول أمام المحكمة

اعتقلت الشرطة الإسبانية اللاعب البرازيلي، داني ألفيش، في برشلونة بناء على تحقيقات تتعلق باعتداء جنسي مزعوم وفق ما قاله المتحدث باسم شرطة كتالونية الإقليمية لـCNN الجمعة.