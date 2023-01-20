من إثارة تهنئة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر لمنتخب بلاده بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج التي استضافتها البصرة ردود فعل واسعة على تويتر الجمعة، وذلك بعد أن رأى البعض أنه شدد على جملة "الخليج العربي"، إلى اعتقال الشرطة الإسبانية اللاعب البرازيلي، داني ألفيش، في برشلونة بناء على تحقيقات تتعلق باعتداء جنسي مزعوم وفق ما قاله المتحدث باسم شرطة كتالونية الإقليمية لـCNN الجمعة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قبل اللقاء الرئيسي للحلفاء الغربيين في رامشتاين، تتعهد الولايات المتحدة ودول أوروبية بتقديم الكثير من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، حيث كانت الولايات المتحدة بالطبع تتصدر بهذه المركبات الهجومية ومركبات مشاة برادلي القتالية.