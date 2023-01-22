من انقسام عربي حول اجتماع طرابلس وسط انتقادات ليبية، وإقالة نتنياهو رئيس حزب شاس من منصبه في حكومته الجديدة، وقتلى في إطلاق نار جماعي في أمريكا، وسبب تمسك الغرب بإرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا، وصولا إلى أول ظهور لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وجّهت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المعترف بها دوليًا، نجلاء المنقوش، الأحد، انتقادات إلى أمانة الجامعة العربية واتهمتها بمحاولة تعطيل اجتماع تشاوري عربي في العاصمة طرابلس، الأحد، مُعربة عن استيائها مما اعتبرته "تسيسًا" و"انحيازًا".

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه الكبير أرييه درعي، زعيم حزب شاس، من جميع مناصبه الوزارية، استجابة لحكم المحكمة الإسرائيلية العليا ضد تعيينه في مناصب بالحكومة، نتيجة لتعهده السابق بالتقاعد من الحياة العامة كجزء من التماسه بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأُدخل 10 آخرون إلى المستشفى بعد إطلاق نار جماعي في مدينة مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا ليل السبت، وفقًا لإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس.

في ظل الخلاف المحتدم بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة من جهة وألمانيا من جهة أخرى بشأن إرسال دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية، يبدو أن برلين لن تتزحزح بشأن قرارها، رغم ضغوط الولايات المتحدة والمشاحنات خلف الكواليس.. تقرير مراسل شبكة CNN في البنتاغون، أورين ليبرمان.

منح رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر، كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق خلال مواجهة الاتفاق، في الظهور الأول للنجم البرتغالي في مسابقة دوري "روشن" السعودي.