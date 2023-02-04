من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن انتهاك المنطاد الصيني المجال الجوي الأمريكي، وتأكيد فرنسا وإيطاليا عزمهما تقديم منظومة صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا، مرورا بفوز إيلون ماسك بقضية تغريدة "التمويل مضمون"، إلى اعتقال رجل مافيا إيطالية تنكر بزى شيف بمطعم بيتزا، والكشف عن بعض أسرار عملية التحنيط لدى المصريين القدماء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

لا يزال المسؤولون بأمريكا يتعقبون منطاد التجسس الصيني المشتبه به أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة على ارتفاع 60 ألف قدم فوق البلاد.

اختتم وزيرا الدفاع الفرنسي والإيطاليي محادثات مشتركة، بشأن إرسال نظام الدفاع الجوي SAMP / T-MAMBA إلى أوكرانيا هذا الربيع، حسبما ذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، الجمعة.

قضت هيئة محلفين في كاليفورنيا بأن إليون ماسك، ليس مسؤولاً عن الخسائر التي تكبدها مساهمو شركة تيسلا بعد تغريدة مثيرة للجدل عن "التمويل المضمون" في العام 2018.

تشارك المراسلة باربي لاتزا نادو قصة رجل مافيا يدعى إدجاردو غريكو تم اعتقاله بينما كان متنكرًا بزى “شيف” بمطعم بيتزا، بعد تمكنه من الهرب لمدة 16 عامًا وتسلط نادو الضوء على زعماء المافيا الآخرين الذين ما زالوا هاربين من وجه العدالة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية التوصل إلى بعض من أسرار عملية التحنيط عند المصري القديم والمواد المستخدمة فيها، وذلك من خلال تحليل البقايا العضوية التي عثر عليها في الأواني الفخارية المكتشفة بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة، عام 2018.