إيلون ماسك يفوز بقضية تغريدة "التمويل المضمون"

بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر".. محلل يشرح سبب إزالة أسهم تسلا من قائمة أفضل الأفكار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قضت هيئة محلفين في كاليفورنيا بأن إليون ماسك، ليس مسؤولاً عن الخسائر التي تكبدها مساهمو شركة تيسلا بعد تغريدة مثيرة للجدل عن "التمويل المضمون" في العام 2018.

وينهي هذا الحكم الذي تم الإعلان عنه، يوم الجمعة، محاكمة استمرت 3 أسابيع بشأن دعوى جماعية للمساهمين تتعلق بالتغريدة، حيث قال ماسك إنه كان يفكر في تحويل شركة تيسلا لشركة خاصة مقابل 420 دولارًا للسهم ولديه "تمويل مضمون".

وكان المدّعون قد زعموا أنهم فقدوا أجزاء كبيرة من استثماراتهم في أعقاب تقلب أسعار الأسهم بعد التغريدة ويطالبون بتعويضات مالية من ماسك وشركة تسلا ومديري تسلا الآخرين في دعواهم القضائية.

ومع ذلك، قضت هيئة المحلفين بأن المدعين فشلوا في إثبات أي من دعاواهم الأربعة ضد ماسك والمتهمين الآخرين.