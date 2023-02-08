من حديث الرئيس الأوكراني حول الطيارين في بلاده لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى إعلان أردوغان ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى فرض لندن عقوبات جديدة على روسيا إلى تعليق وزير المالية السعودية على إنجاز الهلال وحتى عودة طائرة أمريكية أدراجها بسبب حريق سببته بطارية كومبيوتر، إليكم ملخص ببعض أبرز القصص من تغطية CNN.
أفاد مسؤولون أنّ حريقًا اندلع من بطارية جهاز كهربائي على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى نيوارك، ما أجبرها على عودة أدراجها إلى مطار سان دييغو الدولي الثلاثاء، ودخول أربعة أشخاص إلى المستشفى.