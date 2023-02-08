من حديث الرئيس الأوكراني حول الطيارين في بلاده لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى إعلان أردوغان ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى فرض لندن عقوبات جديدة على روسيا إلى تعليق وزير المالية السعودية على إنجاز الهلال وحتى عودة طائرة أمريكية أدراجها بسبب حريق سببته بطارية كومبيوتر، إليكم ملخص ببعض أبرز القصص من تغطية CNN.

زيلينسكي: سأقول لتشارلز الثالث إن كل طيار في أوكرانيا ملك.. ومقاتلاتكم "أجنحة حريتنا"

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بريطانيا بإرسال مقاتلات لبلاده، قائلاً إنه ينوي إخبار الملك تشارلز الثالث أنه "في أوكرانيا كل طيار في سلاح الجو ملك"

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي الزلزال والأبنية المدمرة.. ويتعهد: لن نترك أحدا تحت الأنقاض

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ارتفاع حصية قتلى الزلزال المدمر إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979.

تزامنا مع زيارة زيلينسكي.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن حزمة جديدة من العقوبات الأربعاء ضد "الجيش الروسي ونخب الكرملين"، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى بريطانيا

تداول فيديو تعليق وزير المالية السعودي على وصول الهلال لنهائي كأس العالم للأندية

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمباركة وزير المالية محمد الجدعان، الأربعاء، لنادي الهلال السعودي وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على فلامنغو البرازيلي.

طائرة أمريكية تعود أدراجها بعد تسبب بطارية كمبيوتر بحريق على متنها

أفاد مسؤولون أنّ حريقًا اندلع من بطارية جهاز كهربائي على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى نيوارك، ما أجبرها على عودة أدراجها إلى مطار سان دييغو الدولي الثلاثاء، ودخول أربعة أشخاص إلى المستشفى.