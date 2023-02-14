من أول طائرة مساعدات سعودية تحط في مطار حلب، ورفض غربي لسماح حكومة إسرائيل ببناء وحدات استيطانية، وعدد قتلى الزلزال يتجاوز 41 ألف قتيل في تركيا وسوريا، مرورًا باعتراض مقاتلات هولندية أخرى روسية قرب المجال الجوي في بولندا، وصولا إلى توقعات وزير دفاع أمريكا لموعد شن أوكرانيا هجوم ضد روسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصلت طائرة إغاثة سعودية إلى مطار حلب الدولي، الثلاثاء، في أول شحنة مساعدات من المملكة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، منذ الزلزال الذي تأثرت به البلاد في 6 فبراير/شباط، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إعلان الحكومة الإسرائيلية السماح لنحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء.

ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الاثنين، إلى 41259 على الأقل، الثلاثاء.

أكدت وزارة الدفاع البولندية أن طائرات مقاتلة هولندية من طراز F-35 سارعت يوم الاثنين لاعتراض ثلاث طائرات روسية.

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجومًا في فصل الربيع.