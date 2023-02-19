من إعلان إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر، إلى قيادة نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تركيا تنهي عمليات البحث والإنقاذ من الزلزال باستثناء ولايتين.. وهذه آخر حصيلة للقتلى

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.



خارجية سوريا تدين ضربات "إسرائيلية" بينما "تلملم جراحها" من الزلزال

أدانت وزارة الخارجية السورية، الأحد، الضربات "الإسرائيلية" الأخيرة التي استهدفت دمشق، في الوقت الذي ما زالت البلاد "تلملم جراحها" من الزلزال المميت الذي ضرب دمشق هذا الشهر، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية.



لمنافسة فاغنر.. رمضان قديروف حليف بوتين يعتزم إنشاء شركة عسكرية خاصة

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يخطط "بجدية" لإنشاء شركته العسكرية الخاصة، مستوحاة من "فعالية" مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة.



أسرع من الصوت بـ22 مرة ويمكنه ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات

بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في مؤتمر ميونيخ للأمن، أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، ويأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ مماثل في نوفمبر الماضي والذي سافر بسرعة تفوق سرعة الصوت بحوالي 22 ضعفا، ويمكنه أن يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، وبقي في الجو لأكثر من ساعة.



لا يتوقف عن التسجيل.. راشفورد يثير تفاعلا بعد ثلاثية مانشستر يونايتد في ليستر سيتي

قاد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز.