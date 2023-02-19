من إعلان إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر، إلى قيادة نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أدانت وزارة الخارجية السورية، الأحد، الضربات "الإسرائيلية" الأخيرة التي استهدفت دمشق، في الوقت الذي ما زالت البلاد "تلملم جراحها" من الزلزال المميت الذي ضرب دمشق هذا الشهر، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية.
بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في مؤتمر ميونيخ للأمن، أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، ويأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ مماثل في نوفمبر الماضي والذي سافر بسرعة تفوق سرعة الصوت بحوالي 22 ضعفا، ويمكنه أن يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، وبقي في الجو لأكثر من ساعة.