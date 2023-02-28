توب 5: تحذير أردني من "دورة عنف كاملة".. ومهلة أمريكية لحظر "تيك توك"

من منع دخول جماهير تركية إلى الملاعب بعد ترديدها هتافات ضد الحكومة، ووزير خارجية الأردن يحذر في تصريحات لـCNN من "دورة عنف كاملة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال عدم تحقيق أهداف "قمة العقبة"، وآخر تطورات الوضع في باخموت بأوكرانيا مع محاولات فاغنر تطويق القوات الأوكرانية، مرورًا بمهلة واشنطن للمؤسسات الفيدرالية قبل حظر "تيك توك" وسط غضب صيني، وصولا إلى سبب عودة إيلون ماسك إلى احتلال المركز الأول في قائمة الأغنى في العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مُنع جمهور فريق فناربخشة التركي لكرة القدم، الذين رددوا شعارات مناهضة للحكومة، من دخول الاستاد خلال مباراة نهاية الأسبوع في مدينة قيصري وسط البلاد، وفقًا لبيان صادر عن الفريق الثلاثاء.

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة أجراها مع شبكة CNN حاورته فيها الزميلة، بيكي أندرسون، المخاطر التي قد تترتب على عدم تحقيق هدف استعادة السلام من خلال "قمة العقبة"، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى "دورة جديدة كاملة من العنف والتي يمكن أن تعني انهيارًا تامًا وقد تعني مواجهات على نطاق واسع".

قال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، إن الوضع في منطقة باخموت شرقي أوكرانيا "متوتر للغاية" في الوقت الحالي، حيث يتم الدفع بـ"وحدات فاغنر الهجومية الأكثر تدريباً" في الهجوم الروسي.

اعترضت الصين على الإجراء الأخير من الحكومة الأمريكية، ضد تطبيق "تيك توك"، بعدما أمرت بإزالة التطبيق على الأجهزة الفيدرالية في غضون ثلاثين يومًا.

استعاد رجل الأعمال، إيلون ماسك، موقعه كأغنى رجل في العالم، وفقا لـ"بلومبرغ"، الإثنين، بعد عام على إزاحته من هذا المركز