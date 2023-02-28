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(CNN)-- قال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، إن الوضع في منطقة باخموت شرقي أوكرانيا "متوتر للغاية" في الوقت الحالي، حيث يتم الدفع بـ"وحدات فاغنر الهجومية الأكثر تدريباً" في الهجوم الروسي.

وأضاف سيرسكي: "الوضع في منطقة باخموت متوتر للغاية، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة، دفع العدو وحدات فاغنر الأكثر الهجومية تدريباً في الهجوم، في محاولة لاختراق دفاع قواتنا ومحاصرة المدينة".

وأوضح سيرسكي: "في معارك باخموت، يظهر جنودنا أمثلة عديدة على الصمود والشجاعة والبطولة".

وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى تزايد حدة القتال حول باخموت في الأسابيع الأخيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إن محاولات الدفاع عن باخموت "تزداد صعوبة أكثر فأكثر".

ومن جانبه، وصف العقيد يوري ماديار، قائد اللواء الآلي المنفصل الثامن والعشرون، الوضع بأنه "صعب للغاية".

وقال ماديار في برقية إن "الوضع صعب في جميع الاتجاهات، الاثنين 27 فبراير/ شباط، الوضع صعب للغاية في أقصى الشمال الشرقي من المدينة، إنهم يريدون تطويقنا".

وتتقدم القوات الروسية تدريجياً شمال وغرب باخموت وتكافح الوحدات الأوكرانية للحفاظ على الوصول إلى المدينة.