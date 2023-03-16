من تصريحات مسؤول سعودي لـCNN عن تفاصيل الصفقة مع إيران و"أهم بند سري فيها"، إلى ترحيب الأسد بوجود عسكري روسي دائم في سوريا وتحديد شروطه للقاء أردوغان، مرورا بدفاع نتنياهو عن تغييراته القضائية في إسرائيل، واتهام الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، ووصولا إلى تزكية جياني إنفانتينو لرئاسة "الفيفا" حتّى عام 2027،... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤول سعودي يتحدث لـ CNN عن تفاصيل الصفقة مع إيران و"أهم بند سري"

اتفقت السعودية وإيران خلال اجتماعهما، الأسبوع الماضي، في بكين على عدم استخدام القوة العسكرية ضد بعضهما البعض، وعدم دعم الجماعات (المسلحة) ضد بعضها البعض، بعد اجتماع بوساطة الصين.

الأسد يرحب بوجود عسكري روسي دائم.. ويحدد شروطه للقاء أردوغان

قال الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، إنه يرحب بتوسيع القواعد العسكرية والقوات الروسية في سوريا، مؤكدا أن مثل هذا الوجود يجب "ألا يكون مؤقتًا"، كما تحدث الأسد عن شروطه للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

نتنياهو يدافع عن تغييراته القضائية: إسرائيل ستبقى ديمقراطية

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على أن التغييرات التي يقترح إدخالها على النظام القضائي في البلاد لا تشكل تهديدا للديمقراطية في إسرائيل، بل تهدف إلى إعادتها إلى "التوافق" مع المجتمع.

الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" واسعة النطاق في أوكرانيا

أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، الخميس، بأن روسيا "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، في أوكرانيا.

الولاية الثالثة له.. تزكية جياني إنفانتينو لرئاسة "الفيفا" حتّى عام 2027

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو كرئيسٍ للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزكية، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك خلال كونغرس "الفيفا" الثالث والسبعين الّذي أقيم في العاصمة الرواندية كيغالي، الخميس.