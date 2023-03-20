من إدانة الأردن استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تشمل المملكة والأراضي الفلسطينية، واتفاق لتبادل الأسري في اليمن، ورد وزير خارجية تركيا على "عدم ارتياح" مصر لتواجد بلاده في ليبيا، مرورًا بأول تصريح للرئيس الصيني فور وصوله موسكو، وصولا إلى إشراف زعيم كوريا الشمالية على تدريب مضاد لمحاكاة هجوم نووي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأردن يدين استخدام وزير إسرائيلي خريطة لإسرائيل تشمل المملكة والأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، استخدام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، خلال مشاركته في فعالية في باريس، قائلة إنه "تصرف تحريضي أرعن"، و"يمثل خرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام" بين البلدين.

اليمن.. توصل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق تبادل أسري قبل رمضان يشمل حوالي 900 سجين

قال مفاوضون من جماعة الحوثي عبر تويتر إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتفقا، الاثنين، على تبادل الأسرى بعد محادثات في سويسرا.

وزير خارجية تركيا يعلق على "عدم ارتياح" مصر لتواجد بلاده في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وحكومة طرابلس بلاده في ليبيا، ليست ضد مصالح مصر، وأن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الأناضول) التركية الرسمية.

أول تصريح للرئيس الصيني فور وصوله موسكو قبل الاجتماع مع بوتين

ذكرت وكالة (تاس) الروسية الرسمية للأنباء، الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى موسكو لعقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين، وهي المرة الأولى التي يزور فيها جاره وشريكه الوثيق منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريب مضاد لمحاكاة هجوم نووي ويندد بمناورات واشنطن وسول

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاثنين، إن كوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لشن ضربات نووية مضادة في أي وقت لردع الحرب، واتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة قرب حدود بلاده.